O James Brown cubano dá show! No C6 Fest, Cimafunk faz todos saírem do chão

Ao perguntar quem seria o headliner, entre gritos de que não abria show de ninguém (que os outros abriam pra ele!), foi informado de que a banda depois da dele era de uns garotos que estavam estourados, uns tais de Rolling Stones. James não se abalou. Subiu ao palco e fez o melhor show de sua vida.

O cantor cubano Cimafunk no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ao sair, o público estava delirando e gritando seu nome tal qual uma torcida campeã no Maracanã. Passou por Mick Jagger, que assistia ao espetáculo com cara de assustado, e disse, dando tapinhas no ombro do rapaz: ¨Vai lá agora…¨

James Brown deve estar orgulhoso no céu. Seu pupilo cubano fez a mesma coisa.