2ManyDjs mostram no C6 Fest por que mudaram para sempre as pistas de dança

Os irmãos soltam as faixas de maneira frenética. Poucos segundos depois de colocar uma música, colocam outra por cima, em mixagens que se desenrolam fluidamente.

Duo 2MANYDJS no palco do C6 Fest, em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Logo no início, emendam Sepultura com "Freak", clássico do techno de LFO. Pouco depois, entra "Only for Tonight", da produtora brasileira Terr, e na sequência "Pump up the Jam", do Technotronic. Meio absurdo? É para ser.

Irmãos David e Stephen Dewaele formam o duo 2MANYDJS e foram atração do C6 Fest neste sábado (18) Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Foi uma apresentação alegre, versátil e até surpreendente pela quantidade de artistas que entraram no set (Abba, Chemical Brothers, Tiga, Rosalía, New Order). Depois dos 2ManyDJs, as pistas nunca mais foram as mesmas. Ainda bem.