Estreante no Brasil, Raye é elogiada por público do C6 Fest: 'Encantadora'

A cantora britânica Raye foi elogiada pelo público do C6 Fest neste sábado (18), em São Paulo. Ela está no festival dois meses após ter ganho seis prêmios no Brit Awards 2024, estabelecendo um novo recorde.

O que foi dito

Nuno Henrique e Ana Carolina Guimarães vieram ao festival para ver Black Pumas, mas se surpreenderam com a cantora. "O show dela é muito bom. Ela canta muito, sabe cativar bem a galera, sabe chamar para o show — e a banda de apoio dela é incrível. Todos os músicos tocam muito. Vou acompanhar agora porque gostei bastante do show dela. Vale muito a pena".

Ana afirma que eles começarão a ouvir e conhecer mais sobre Raye depois de hoje. "A gente já procurou [ela] nas plataformas para começar a ouvir. A gente conheceu aqui e é muito bom mesmo. Ela é encantadora como cantora. Muito bom".