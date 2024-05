Cazuza, Renato Russo: quem são as vítimas da Aids homenageadas por Madonna

Madonna, 65, emocionou o público com uma belíssima homenagem às vítimas da Aids durante o show de encerramento da Celebration Tour, neste sábado (4), nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Voz ativa e poderosa na luta contra o HIV, Madonna homenageou as vítimas da Aids no segundo ato de seu espetáculo. No palco, a cantora cobriu simbolicamente com um pano preto um bailarino deitado no chão, seguido pelos versos de "Live to Tell", entoados com ela deitada e em pé sobre um banco.

Ao fundo, no telão, diversos rostos foram exibidos. Alguns conhecidos, outros anônimos, as imagens são de pessoas que morreram em decorrência da Aids, a exemplo de Freddie Mercury, vocalista do Queen.