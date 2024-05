Nenhum ex-BBB 24 parece preparado para o pós-reality, opina Kerline Cardoso

Ela fez um apelo para que os ex-brothers entendam, de uma vez por todas, que estão sob os holofotes de todo o Brasil. "É óbvio que vamos nos meter na vida de vocês! É óbvio que vamos colocar isso tudo como pauta, que vamos querer saber... Porque somos todos curiosos. Quem acompanhou o BBB tem a curiosidade de saber sobre o pós-reality de cada um."

Kerline: Sobrevivência de 'Mabelle' fora do BBB é uma incógnita

Matteus, 27, desembarcou na manhã desta sexta-feira (3) em Manaus ao encontro de Isabelle, 31, com quem viveu um breve affair na reta final do BBB 24 (Globo). Ele foi recebido no aeroporto por um grupo de fãs, empolgados com o reencontro de 'Mabelle'.

Kerline Cardoso tem um prognóstico pouco otimista sobre o futuro do suposto casal. "Não é nem questão de shippar ou não shippar. Os dois se formaram muito tarde dentro do reality - foram um casal de última hora, nos 45 do segundo tempo. Não sei até quando eles vão conseguir se sustentar [como um par]."