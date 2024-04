Rock in Rio anuncia 'Dia Brasil' do festival; veja line-up

Rock in Rio anunciou o "Dia Brasil" para a edição de 40 anos do festival — no dia 21 de setembro.

O que aconteceu

Em evento para jornalistas e convidados, foram anunciados mais de 70 nomes para um dia inteiro só de artistas brasileiros.

Serão shows em homenagem a diferentes gêneros: rock, sertanejo, MPB e trap, no Palco Mundo; pop, samba e rap, no Palco Sunset; Bossa Nova, Soul e Jazz, no Global Village; Funk, Música Clássica e Baile de Favela, no Espaço Favela.