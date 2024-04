Rock in Rio anuncia shows de Evanescence, Deep Purple e Avenged Sevenfold

Rock in Rio confirmou novas atrações do festival na noite de hoje (25). Evanescence, Deep Purple e Avenged Sevenfold se apresentarão no dia 15 de setembro.

O que aconteceu

Evanescence está confirmada no palco Mundo. Banda de rock liderada pela vocalista Amy Lee, vencedora de dois Grammys em 2004, passou por cinco cidades brasileiras em 2023 (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife). Os Paralamas do Sucesso se apresentarão no festival na mesma data.

Deep Purple será atração do Palco Sunset. A banda britânica se apresenta no mesmo dia e palco que os americanos do rock alternativo Incubus.