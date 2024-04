'Dia do rock' do Rock in Rio terá Barão Vermelho e Planet Hemp com Pitty

O Rock in Rio anunciou duas novas atrações para o dia 15 de setembro: Barão Vermelho e Planet Hemp convida Pitty.

O que aconteceu

Planet Hemp se apresentará ao lado de Pitty no Palco Sunset. A banda participou da reedição do álbum da cantora "Admirável Chip Novo", e agora a convida para um show conjunto no Rock in Rio.

O Barão Vermelho se apresenta com Rodrigo Suricato à frente do grupo Eles prometem um show inédito no festival, com músicas novas e sucessos antigos.