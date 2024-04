Dieguinho: Fãs de Mani e Davi querem seguir vendo um reality que já acabou

Para o apresentador, as pessoas estão transformando o conflito conjugal entre Mani e Davi em uma espécie de Dia 101 do BBB 24. "O interesse do público está em saber quem tem razão nesta história. As pessoas estão com vontade de continuar assistindo a um reality que já acabou - e, para isso, estão projetando a pressão de querer respostas e escolher um lado nessa questão envolvendo Davi e Mani."

Kerline: Chegou a hora de Davi e Mani seguirem suas vidas separados

Kerline Cardoso opina que, infelizmente, é hora de Davi e Mani darem a relação mesmo por encerrada. "Me parece que é a hora de cada um seguir sua vida e seus caminhos. É uma pena, porque talvez eles não tenham nem conversado - a gente nem sabe [se isso ocorreu ou não], porque essa história está super mal contada. Todo dia surge algo novo."

Ela pensa que o ex-casal pode estar sendo manipulado por pessoas interessadas em lucrar com a exposição da intimidade deles. "Não acredito que foi o dinheiro quem estragou a relação. Para mim, são essas mesmas pessoas que escreveram esse post os possíveis responsáveis por isso. É muito triste, porque mexe com a cabeça da Mani e do Davi, que não estão em um momento bom para tomar qualquer decisão tão séria."