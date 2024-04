Rachel Sheherazade muda visual antes da estreia de A Grande Conquista; veja

Os fãs elogiaram o novo visual. "Tão linda que até dói", comentou uma. Outro declarou: "Você é linda, seu cabelo é lindo, seu sorriso é apaixonante, sua essência encanta. Admiro demais". Jaquelline Grohalski, que participou de A Fazenda com a jornalista, também deixou uma mensagem carinhosa: "Tá gata demais".

Rachel se prepara para estrear como apresentadora na Record. Ela vai comandar o A Grande Conquista 2, cujo primeiro episódio vai ao ar hoje.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso