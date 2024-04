A Grande Conquista 2: o que sabemos da nova temporada do reality da Record

Como são feitas as eliminações? os participantes definem entre dois a três nomes para compor a zona de risco e o público vota através do R7.com em quem deseja tirar do jogo.

Carro em jogo: na fase da vila, os competidores vão disputar uma prova valendo um carro 0km.

Festa na vila: os 100 participantes da fase da vila ficarão confinados por 19 dias e terão direito a festas para aliviar a tensão dos perrengues.

Dinâmica no Hora do Faro: Rodrigo Carelli informou que a atração de Rodrigo Faro trará uma dinâmica que terá peso diferente para o jogo, mas não deu pistas do que pode ser e quais ações trará para a disputa do prêmio de R$ 1 milhão.

Fred, a inteligência artificial: A Grande Conquista 2 terá uma inteligência artificial chamada Fred. O boneco, que é o personagem da logo, irá coordenar atividades e interagir com os participantes.