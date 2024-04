A Grande Conquista: Relembre momentos mais marcantes da 1ª edição

Casal Thiago e Gyselle -- romance e discussões intensas

Thiago se envolveu com Gyselle desde que entraram na mansão. Durante a primeira festa, os dois quase se beijaram. Eles começaram a combinar roupas e admitiram sentimentos um pelo outro.

Apesar do clima de romance, o que mais se destacou no relacionamento do casal foram as discussões intensas. Na Festa Quartzo, eles brigaram devido à atriz estar bêbada e discutiram porque o cantor ficou ao lado de Gabriel na "treta da limpeza".