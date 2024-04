Irmão, mãe, assessor: 11 confinados ligados a famosos de A Grande Conquista

Tatiane Melo: ex de Babu Santana e ex-participante do reality "Se Sobreviver, Case", tem 32 anos e é natural de Pão de Açúcar (AL). Mudou-se para São Paulo aos 16 anos para cuidar da avó, que faleceu pouco depois de sua chegada. Atualmente mora no Rio de Janeiro, onde realizou testes e fez curso de teatro no Nós do Morro, na favela do Vidigal.

Brunna Bernardy: ex-namorada de Deyverson (Palmeiras), é uma cantora e empresária paulistana de 37 anos. Influenciada pelos pais músicos, segue carreira solo no sertanejo há 18 anos, destacando-se com a música "Pode Ir".

Claudia Baronesa: mãe do MC Gui, é uma empresária paulistana de 50 anos. Participou do reality "A Fazenda 14" e "Power Couple" em 2022. Mãe de três filhos, incluindo Gustavo, falecido em 2014, e Stefani, é casada há 28 anos com Rogério, com quem gerencia uma produtora, uma casa noturna, uma clínica de estética e uma barbearia.

Fábio Gontijo: ex-marido de Jenny Miranda e dermatologista, tem 39 anos e é natural de Divinópolis (MG). Apresentou a série "A Melhor Versão" na Band, venceu o reality "Casais em Apuros" em 2023 com Jenny Miranda. Com formação em Medicina pela UFMG e especialização em dermatologia pelo Hospital Albert Einstein, possui outras quatro pós-graduações e uma clínica em São Paulo e Belo Horizonte.

Guipa: ex-namorado de Thaísa Daher, é um radialista de 36 anos nascido em São Paulo (SP). Com experiência como assessor de imprensa, repórter esportivo, comentarista e apresentador de programas de variedades/entretenimento, recentemente estava no programa "Mixtudonamix" da rádio Mix.

Gustavo Mustafe: ex de Carla Prata, é um bancário de 30 anos, natural de Mococa (SP). Dividindo-se entre Ribeirão Preto e São Paulo, é solteiro e formado em administração de empresas.