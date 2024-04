Pediu pra sair: por que Chris Flores viralizou com o caso Larissa Manoela?

Chris Flores pediu demissão do SBT após sete anos, segundo apurou Splash. A jornalista chegou a viralizar na emissora em 2023 ao entrevistar Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela.

O que aconteceu

O nome Chris Flores entrou na lista de assuntos mais comentados das redes sociais após o anúncio de que a jornalista entrevistou Silvana. Na época, Larissa Manoela havia acabado de romper com seus genitores, acusando-os de controlar sua vida financeira e repassar apenas 2% do lucro dos trabalhos da atriz para ela.

Essa foi a primeira vez que Silvana comentou os desentendimentos com a filha na televisão. A atual situação financeira e familiar de Larissa ganhou destaque em agosto de 2023, quando a atriz falou ao Fantástico (Globo) sobre os motivos do rompimento com os pais.