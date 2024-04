Cineasta fala dos cuidados da família a Bruce Willis: 'Fazendo o melhor'

Astro estaria perdendo as habilidades de comunicação e a "alegria de viver", segundo relatou Glenn Gordon Caron, amigo do ator, em entrevista ao jornal New York Post. O produtor descreveu como está a relação com o artista.

Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz — não queria que ninguém soubesse disso — e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi. Glenn Gordon Caron, amigo

Aposentadoria e diagnóstico

Atriz Demi Moore parabeniza Bruce Willis Imagem: Reprodução/Instagram

Em março de 2022, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia — distúrbio que afeta a capacidade de se comunicar. Com isso, a família do ator anunciou que faria uma pausa na carreira. Tempos depois, ele recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal.

O artista teve os textos reduzidos ao longo dos últimos anos para conseguir cumprir com os contratos de trabalho. A aposentadoria causou surpresa nos fãs, mas quem trabalhava ao seu lado já sabia que a decisão era acertada por identificarem problemas durante as gravações em sets.