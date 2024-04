Filha faz homenagem a Bruce Willis em exibição especial de 'Pulp Fiction'

Bruce Willis, 69, foi homenageado pela filha Tallulah, 30, durante uma exibição especial de "Pulp Fiction" no TCM Film Festival nesta quinta-feira (20)

O que aconteceu

A atriz homenageou o pai no aniversário de 30 anos do filme de Quentin Tarantino. Ela posou no tapete vermelho do festival com a esposa do pai, Emma Heming, e postou algumas fotos do momento no Instagram.

Ela lembrou de Bruce Willis no boné. Usando uma calça jeans, uma camiseta amarela e um blazer preto, Tallulah completou o look com o acessório com o nome do ator bordado.