Diagnosticado com demência, Bruce Willis faz rara aparição ao lado da neta

Bruce Willis, 69, apareceu em um raro clique com a neta Louetta Isley, que completou um ano de vida.

O que aconteceu

Filha do ator, Rumer Willis compartilhou diversos cliques da filha com a família no Instagram, neste sábado (20). "Ah, minha filhinha carinhosa, não acredito que você tem 1 ano. Este último ano com você foi o melhor ano da minha vida. Lou, nunca conheci um amor como o seu. Você é a garota mais deliciosa, mais linda, mais inteligente, mais engraçada e mais doce que conheço. Eu não posso acreditar que você me escolheu para ser sua mãe, meu Deus. A cada dia você cresce e aprende mais e é minha maior professora e meu amor mais profundo."

Rumer ainda agradeceu o apoio da mãe, Demi Moore, e de outros familiares na criação da pequena. Em janeiro, Rumer contou que seu pai inspirou o nome da pequena Louetta Isley, pois "os cantores favoritos dele são Louie Armstrong, Etta James e Isley Brothers".