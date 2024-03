'Alegria se foi': como está Bruce Willis, ator diagnosticado com demência

Astro estaria perdendo as habilidades de comunicação e a "alegria de viver", segundo relatou Glenn Gordon Caron, amigo do ator, em entrevista ao jornal New York Post. O produtor descreveu como está a relação com o artista.

Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz — não queria que ninguém soubesse disso — e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi Glenn Gordon Caron, amigo

Emma Heming, 45, mulher do ator, rebateu a publicação e afirmou que a vida do marido ainda é cheia de alegria. "Preciso que a sociedade e quem quer que esteja escrevendo essas manchetes estúpidas parem de assustar as pessoas, parem de assustar as pessoas ao pensarem que assim que receberem o diagnóstico de algum tipo de doença neurocognitiva, é isso, acabou", publicou Emma, no início de março, no Instagram.

No ano passado, em entrevista ao NBC Today, a modelo desabafou sobre o momento conturbado. "O que estou aprendendo é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada. Também é difícil para a família. E isso não é diferente para Bruce, ou para mim, ou para nossas meninas. Quando dizem que é uma doença de família, é mesmo."

