Crise pós-BBB 24: quem é Mani Rego e como ela conheceu o campeão Davi?

Em suas redes sociais, ela já acumula mais de 4,5 milhões de seguidores, passando até alguns participantes do próprio programa. A empreendedora sempre postou momentos ao lado de Davi. Além dos comentários "shippando" o casal, ela chegou a enfrentar muitas críticas de teor machista e etaristas ao longo dos últimos meses.

Mani Rego tem 42 anos e Davi, 21. Mani rebateu haters em seu Instagram em fevereiro. Em um vídeo para a defensoria pública da Bahia, ela deu sua opinião, dizendo que se fosse um homem mais velho com uma menina mais nova, não teria toda essa repercussão.

Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo), Mani Rego.

Em entrevista ao podcast PodZé, da BNewsTV, a empreendedora afirmou que não tinha ciúmes da amizade próxima de Davi com Isabelle. Mani ainda revelou que propôs ao marido que ele entrasse no programa solteiro, mas ele chegou a chorar com a sugestão e garantiu que "entraria casado e sairia casado".

Dias conturbados após vitória

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.