Após desabafo sobre Davi, famosos aconselham Mani Rego: 'Tenha cuidado'

VOCÊ É MAIS QUE CAMPEÃ! NÓS TE AMAMOS! Só tenha cuidado, é muuuuuuuita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe. Falo isso com propriedade, pois já passei algumas vezes por isso. Quem manda nesse mundo é o EGO e a VAIDADE, e temos que dominá-los. Estamos torcendo e orando, Carla Perez.

Carla Perez enviou conselho para Mani Rego Imagem: Reprodução/Instagram

Crise pós-BBB 24

As especulações sobre o casal começaram no dia seguinte da final do BBB 24, na última terça-feira (16). Davi e Mani permaneceram muito tempo sem se encontrar, e o público estranhou que o brother passou chamar a empreendedora de namorada em entrevistas, sendo que sempre a tratou como 'sua mulher'.

No perfil do Instagram, Mani se apresentava como esposa do brother, status que também já não é mostrado em sua bio atualmente. Na noite desta sexta, Davi fez uma live indignado com notícias relatando que o relacionamento dele com Rego tinha chegado ao fim, e ele já estava no processo para fazer a divisão de bens que ela têm direito.