Longe do pai e sem redes: a vida 'secreta' de Suri, filha de Tom Cruise

Site TMZ mostra Tom Cruise encontrando a filha, Suri, pela primeira vez após a separação de Tom e Katie Holmes Imagem: Reprodução

A jovem não assiste aos filmes do pai. "Suri não reconhece mais seu pai e não passa tempo com ele há mais de uma década. Ela não assiste aos filmes dele e ele não participa em nada da vida dela." A informação é do tabloide britânico Daily Mail.

Pensão alimentícia é de aproximadamente US$ 400 mil (R$ 2 milhões) por ano. Esse seria o valor que Tom Cruise paga para a filha, segundo o site TMZ divulgou em 2012. No entanto, especula-se que esse pagamento seria mantido só até Suri completar 18 anos. Ele também teria concordado em pagar todas as despesas da filha, como "custos médicos, odontológicos, seguros, educação, faculdade e outros custos extracurriculares". Não há informações sobre o que acontece agora que a jovem atingiu a maioridade.

Rompimento de relação pode ter relação com 'seita'. Em documentos judiciais sobre o divórcio dos pais de Suri, Katie disse ter entrado com o pedido "para proteger Suri da cientologia". A crença espiritual é frequentemente chamada de seita.

Suri é a única filha 'separada'. Tom Cruise tem outros dois filhos: Connor e Isabella, adotados durante o casamento com Nicole Kidman. Ambos fazem parte da cientologia e têm contato com o pai.