Prisão e assassinato: 10 filhos de famosos que cometeram crimes

Stephanie Bongiovi, filha do cantor Jon Bon Jovi, foi presa em 2012 após uma suspeita de overdose. Segundo a NBC News, ela foi encontrada dormitório do Hamilton College, uma universidade em Nova York.

No entanto, as acusações de múltiplas violações relacionadas a drogas que a jovem sofreu na época foram retiradas. De acordo com a lei de Nova York, uma pessoa não pode ser processada por posse de pequenas quantidades de drogas se estiver procurando ajuda durante uma overdose — como foi o caso de Stephanie.

Christian Brando

Christian Brando Imagem: Reprodução / Wikimedia Commons

Christian Brando, filho mais velho do ícone do cinema Marlon Brando, assassinou o namorado de uma de suas irmãs em maio de 1990. Na época, segundo o The Guardian, ele disse à polícia que sua irmã contou que apanhava do companheiro, então Christian teria ameaçado o rapaz com uma arma e ela teria disparado acidentalmente enquanto eles lutavam.

O filho do ator foi preso e julgado por acusações de homicídio em primeiro grau. Em fevereiro de 1991, após intensa negociação de confissão, Christian se declarou culpado e foi condenado a dez anos na prisão. Ele foi solto após cumprir apenas quatro anos e meio da pena.