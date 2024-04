Sem planos de voltar para a TV: por onde anda Silvia Poppovic?

Atualmente, a apresentadora já manifestou que não tem interesse em voltar para a televisão, desde que seja por um tempo pré-determinado. "Para entrar na grade de programação diária novamente tem que valer muito a pena e financeiramente ser muito bom. Do contrário, prefiro seguir assim", contou.

Silvia Poppovic fala sobre assalto

A apresentadora compartilhou no Instagram o relato da abordagem violenta que sofreu no assalto, ocorrido na esquina de sua residência no bairro de Higienópolis, em São Paulo. "Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa. Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, e me derrubaram no chão", contou.