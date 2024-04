Como será morte de José Venâncio? Cena terá presença de diabinho e Santinha

Venâncio e João Pedro (Juan Pedro) terão uma conversa íntima antes do momento fatal. "Eu tava crente que o mano vinha tomar conta de suas roças...", diz o irmão mais novo. "Vou tomar conta da minha vida, mano... e já é muito! Das minhas roças, tome conta você! Agora eu vejo que é painho quem tinha razão. Essa terra... essa vida não é pra mim! Eu não nasci pra ser um Inocêncio", revela o ex de Eliana (Sophie Charlotte).

Quando os dois irmãos saem de casa, Inácio (Edvana Carvalho) tem uma premonição. Ela percebe que uma vela se apaga sozinha após a saída de Venâncio da fazenda. "Isso não pode tá acontecendo de novo", diz a mulher.

No caminho do aeroporto, o carro de João Pedro é atingido por um tiro. "Eu acho... acho que... me pegaram", diz o amado de Buba para o irmão.

O caçula de Maria Santa (Duda Santos) leva Venâncio para José Augusto (Renan Monteiro), que é médico, mas o rapaz já chega morto. "Ele não tá mais aqui... O mano tá lá... junto de mainha", confirma o doutor.

Após a morte do filho, o espírito de Santinha aparece para levá-lo. Nesse momento, também será a primeira aparição para o público do diabinho da garrafa de José Inocêncio.

O fazendeiro irá brigar com o cramulhão: "Você... você não fez nada por Maria Santa! Nem por José Venâncio! Mais que raio de proteção é essa, que só vale pra mim?".