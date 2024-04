'Que se dane o seu pai'; Buba se revolta contra Venâncio e sua família

Depois da resposta de Venâncio, Buba fica revoltada. "Então que se dane o seu pai", grita.

Ela bate a porta e se tranca no quarto de Teca (Lívia Silva). "Tu vai botar tudo a perder por causa da tua consciência?", pergunta a gestante para a amiga.

Buba faz as malas de Venâncio e o expulsa de sua casa. Com isso, o publicitário volta correndo para a fazenda do pai.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.