Veja quem está no Monstro e quem foi convidado para o Almoço do Anjo

Após Matteus vencer a última Prova do Anjo do BBB 24 (Globo) hoje (5), dois participantes foram escolhidos para o Castigo do Monstro e dois para o Almoço Especial do Anjo.

O que aconteceu

Lucas e Giovanna foram selecionados para cumprir o Castigo do Monstro. Dessa vez, um será João (Lucas) e o outro Maria (Giovanna), em referência à fábula antiga. Sempre que tocar a música tema, a dupla deve ir ao espaço determinado com um caldeirão. Os castigados também perdem 300 estalecas.