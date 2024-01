Vídeo de Vinicius e Luigi conversando antes do BBB 24 viraliza: 'Amigos?'

Apesar do vídeo, que cita o perfil de Luigi, não há indícios de que os dois eram amigos ou mantinham uma relação significativa antes do reality show.

Com o vídeo circulando nas redes, alguns internautas comentaram a possibilidade de Luigi ter sido indicado a entrar como "amigo" de Vinicius, enquanto outros relataram que filmar o vendedor no momento da compra é uma prática comum.

A coisa mais normal aqui no Rj (não sei em outros estados) é ir comprar roupa e filmar com o vendedor que compramos, isso é "dar uma moral" e foi exatamente isso que tá acontecendo nesse vídeo. -- Stephany (@stephanycsfb_) January 11, 2024

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.