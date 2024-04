'Chora, bonequinha' é eleita a Treta mais Subterrânea no BBB 24

As apresentadores questionaram como elas iriam dividir o mesmo troféu e Fernanda brincou. "Eu divido com ela. Já acabei de ganhar, Alane teve uns momentos difíceis no programa, ela merece"

A confeiteira falou sobre a treta das duas. "Uma briga é uma briga. Foi bacana, foi leve, foi pesada."

Alane disse que a treta foi pesada entre as duas dentro da casa, mas saiu da casa e viu que a história virou meme. "Aqui fora eu vi que foi uma brincadeira e entrei na vibe dessa brincadeira"

Mari Gonzales e Micheli Machado, apresentadoras do prêmio, brincaram com a dupla: "Ferlane vive."

A treta entre Alane e Fernanda aconteceu durante o final de janeiro. As duas discutiram na academia e elevaram o tom, trocando xingamentos e gritos.