Além do prêmio: quanto Davi ganhou durante sua participação no BBB 24?

Durante sua participação no Mais Você (Globo), em entrevista com Ana Maria Braga, Davi Brito descobriu quanto acumulou em prêmios durante sua participação no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A apresentadora contou ao baiano o valor dos prêmios que ele recebeu, além dos R$ 2,92 que venceu como campeão.