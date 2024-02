Com treta raiz no BBB 24, Fernanda mostra que não tem medo do cancelamento

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, ficou surpreso com a falta de papas na língua de Fernanda. "Me chama a atenção que a Fernanda não tem medo do cancelamento. Ela é uma participante com falas muito complicadas, que estavam represadas até o momento, mas acabaram escapando nesse momento da briga com a Alane."

Para ele, o mais importante do embate entre Fernanda e Alane foi ter tirado o foco da perseguição contra Davi, 21, no BBB. "No geral, a treta em si é algo positivo para o programa, porque tira o foco de Davi, Wanessa [Camargo], Rodriguinho e Yasmin [Brunet]. [A discussão] não precisava ter chegado nas características físicas de Alane, mas foi algo que movimentou e está movimentando a casa até agora."

Com Rodriguinho e Pitel cômicos, Fernanda é candidata a nova vilã do BBB

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, vislumbra que Fernanda começa a se enunciar como o mais nova grande vilã do BBB 24. "Tirando o contexto Davi-Wanessa-Yasmin, quem é a vilã do BBB 24? Quem tem os aspectos de vilã? É a Fernanda. Ela tem um ar vilanesco, sarcástico. Já se questionou em relação até mesmo à amizade com a Pitel. Ela é meio vilãzinha."

A emancipação de Fernanda à vilania se faz especialmente necessária agora, com o 'rebaixamento' de Rodriguinho, 45, à posição do humor. "Ele foi considerado o primeiro vilão desta temporada, mas agora o povo o enxerga com um olhar mais cômico, como se esse seu papel [de antagonista] tivesse ficado em segundo plano."