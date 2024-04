Fofocas de bastidor: Solteiro, Lucas Buda volta a 'sarrar' em boate carioca

Lucas, por sua vez, disse que na ida para a final, quando ninguém estava filmando, "teve uma torta de climão". "Um dos participantes quase discutiu com uma outra participante. O participante quem é? Bom, vou dar só uma dica. Foi eliminado cedo. Valeu, fica no ar", disse.

Nizam endossou o fofoca: "Olha, dessa torta de climão que rolou na van, eu tenho uma coisa para falar: Teve posicionamento, viu? Não deixaram de se posicionar, fica ligado que já já vocês vão saber", brinca.

Pitel, por sua vez, comentou "uma fofoca de corredores". "Dois homens estão, aparentemente, brigados, mas é só aparentemente mesmo, eles só não querem ser visto juntos. E aí, quem é?", questionou.

Pizane também citou uma briga: "Ontem, depois da gravação da final, duas pessoas que tinham amizade lá na casa tiveram uma tretinha... não vou dizer quem é não, hein?", disse.

Leidy disse que os gnomos se reunirão em um "after" após o programa de hoje, enquanto Marcus disse que, no intervalo da grande final, Tadeu Schmidt dançou até o chão com os participantes no meio do jardim.