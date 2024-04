'Superbrasileiro': Karim Aïnouz leva tesão, política e Ceará a Cannes

Karim Aïnouz fala sobre ter o único filme latino concorrendo à Palma de Ouro. "Me sinto honrado", disse. "Tem um monte de filmes [selecionados] de países que raramente estão em Cannes. Acho isso muito singular e tem que ser celebrado. É um sinal de mudança."

O diretor também traça um paralelo entre a retomada do cinema nacional e o fim do governo Bolsonaro, que "desvalorizava a cultura e as políticas de financiamento público". Segundo ele, foi "muito bonito" poder provar o contrário.

É um filme que está representando a América Latina e a volta do Brasil aos tempos de esperança. É muito rigoroso, vital, que vem de um lugar completamente fora do eixo: o primeiro filme cearense em Cannes Karim Aïnouz

Karim Aïnouz explica que o roteiro do filme surgiu justamente de uma preocupação com a queda do público no cinema brasileiro. A aposta no suspense foi para "prender" o interesse, embora o filme também flerte com o cinema noir — através dos "personagens desnaturados" — e tome carona na pornochanchada. "O filme tem esse desejo de ser um cinema mais aberto, de público, mais popular, mas super bem feito e que traduza as cores locais."

Karim, inclusive, ressalta o orgulho de se inspirar no gênero brasileiro dos anos 1970, que questiona costumes e explora o erotismo. "Temos que começar a ter orgulho do que a gente é. Acho que a gente fica com vergonha de algumas coisa que fez no passado, e as pornochanchadas têm uma coisa de cor que é muito bonita, de metáfora política."