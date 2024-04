Além de Davi: quais as porcentagens de voto dos últimos campeões do BBB?

A médica, após somar 68,9% dos votos, levou para casa o até então maior prêmio da história do Big Brother Brasil (agora superado pelos R$ 2,92 milhões de Davi), de R$ 2,88 milhões.

Arthur Aguiar (BBB 22)

BBB 22: Arthur Aguiar comemora vitória no reality Imagem: Reprodução/Globoplay

O único Camarote a vencer o programa até hoje foi consagrado campeão com 68,96% dos votos. Além disso, também entrou para a história do programa com a segunda maior votação, com mais de 751,3 milhões de votos.

Juliette (BBB 21)