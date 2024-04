Kerline: Climão mostra que não se deve romantizar amizades em realities

Alane, 25, e Isabelle, 31, protagonizaram um climão no Prêmio Gshow BBB 24, depois que o apresentador Ed Gama, 34, exibiu um VT em que a primeira falava mal da segunda, dizendo que esta teria 'energia pesada'.

A ex-BBB e comentarista de realities Kerline Cardoso acha compreensível o desconforto gerado entre as duas pela 'denúncia' feita por Gama. "Que houve climão, houve climão! Eu, se fosse a Isabelle, iria ficar: 'Caraca! Você não disse que era minha amiga? Que éramos as mulheres do Norte, as empoderadas?'", brincou ela, no Central Splash.

Kerline ressaltou, entretanto, que o comentário de Alane se deu muito antes de ela se aproximar de Isabelle no confinamento. "Dá para entender a Isabelle, mas também consigo entender o lado da Alane, já que, no começo, as duas não eram tão próximas assim. Vieram a se aproximar só agora, muito no finalzinho. No jogo, pode-se entender essa energia pesada de pessoas que não são seus aliados."