Davi revela momento em que imaginou que venceria o BBB 24

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou quando percebeu que seria o campeão da temporada.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, o baiano comentou como se sentiu ao ver a repercussão de sua participação. "Minha mãe em cima do trio [elétrico] com a Fúria (torcida do Bahia), cantando 'Calma, calabreso', e a multidão no Carnaval. Eu fiquei: 'meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo?'".