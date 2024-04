Torcida de Davi comemora vitória do baiano no BBB 24

A festa dos moradores do bairro e redondezas ocorreu sob a chuva de Salvador. Alguns fãs do baiano se protegeram com capas de chuva.

Davi venceu a temporada com 60,52% dos votos na disputa contra Matteus (24,5%) e Isabelle (14,98%). O baiano leva o prêmio de R$ 2,92 milhões e um carro zero quilômetros.

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Rivalidade com Wanessa Camargo Reprodução/Globoplay Tretas com quase toda a casa Reprodução/Globoplay Jogar mais com razão que emoção Reprodução/Globoplay Pensar no jogo e não na fama Reprodução/Globoplay Manter suas alianças Reprodução/Globoplay Entrar pelo Puxadinho Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER