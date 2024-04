Fãs de Davi acompanham final do BBB 24 em festa mesmo com chuva forte na BA

Alguns fãs se protegeram com capas de chuva. Sabrina, que usava o adereço, erguia orgulhosa uma placa que ela fez para Davi com a foto do brother e a frase "calma, calabreso". Ela afirmou que o tempo ruim não vai fazer com que ela desista de assistir a final do reality show. "Essa é a primeira vez que eu torço por um baiano, é da minha terra 'Cajacity'. Tô muito orgulhosa da trajetória dele", disse.

A festa também contou com pessoas de outros bairros, que seguiram determinados sob chuva. É o caso de Cristiano, Ítalo, Wilian e Claudia, moradores do Cabula. Os amigos vieram pra torcer pra Davi aqui e falaram que, pelo brother, vale tudo. Wilian, assim como Davi, é motorista de aplicativo.

BBB 24: Cristiano, Ítalo, Wilian e Claudia em festa para comemorar possível vitória de Davi Imagem: Cauê Mendes/UOL

A chuva intensa chegou a paralisar a partida de futebol entre Bahia e Fluminense, em Salvador.