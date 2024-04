Shows, telão e mais: cidades dos brothers se preparam para a final do BBB

Isabelle terá festas em Manaus, no Largo de São Sebastião, e em Parintins, no Bumbódromo. A chamada "Festa da Cunhã" contará com shows de Patrick Araújo, Sebastião Junior e Grupo Kboclos na capital do estado. Em Parintins, Edmundo Oran, Israel Paulain e o grupo Toada de roda comandam a festa.

Matteus também será celebrado em Alegrete. No largo do Centro Cultural, haverá transmissão ao vivo no telão e a apresentação de Neto Fagundes.

