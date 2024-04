Participação de todo o elenco e telões: como vai ser a final do BBB 24

Todo o elenco da edição participará da grande final, mesmo quem foi expulso ou desistiu. Os 23 participantes ficarão no jardim da casa, enquanto os finalistas acompanharão o programa pela televisão.

Telões com as torcidas também farão parte do momento. A produção vai colocar três telões para mostrar a torcida de cada finalista em sua cidade: Salvador (Davi), Manaus (Isabelle) e Alegrete (Matteus).

Programação da final completa

Mesacast trará todos os apresentadores conversando com os ex-participantes da edição. O programa começa às 20h, desta terça-feira (16).

Após a definição do campeão da temporada, o top 3 participará do Bate-Papo BBB. Ed Gama e Thaís Fersoza seguem no comando do programa.

Todos os participantes serão reunidos para uma premiação na quarta-feira (17), às 17h. Ed Gama, Micheli Machado e Mari Gonzalez apresentam o Prêmio Gshow BBB, que dará troféus aos ex-BBBs.