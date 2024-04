Após cobrança sobre Alane, affair se pronuncia: 'Momento agora é dela'

Algumas seguidoras cobraram-no sobre a falta de posicionamento sobre a ex-sister. "Infelizmente, ele não curte nem comenta comentários que envolvem a Alane… Não perceberam?", questionou uma. "Acho que está processando tudo", sugeriu outra. Por outro lado, fãs também o defenderam. "Tem várias curtidas dele, principalmente no dia da eliminação, você que não está acompanhando", rebateu uma terceira. "Tem várias postagens dela que ele comentou", pontuou outra.

Por fim, Denis Pinhoti respondeu aos comentários sobre a ex-BBB: "Prefiro não me pronunciar porque o momento agora é dela continuar mostrando o talento e a pureza dela e focar no profissional! Qualquer outro assunto será no tempo e no plano de Deus".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

