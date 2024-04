Todo o elenco do BBB 24 vai participar da grande final; veja como será

Todo o elenco do BBB 24 (Globo) vai participar da final do programa, que acontece nesta terça-feira (16). Davi, Isabelle e Matteus estão na disputa pelo prêmio de quase 3 milhões de reais.

Como vai ser

De acordo com a Globo, todos os 23 participantes do reality estarão na transmissão ao vivo da final. Eles vão assistir o programa no jardim da casa pela primeira vez na história do programa.