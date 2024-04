Fernanda diz que não estava preparada para ser mãe: 'Medo de fazer errado'

Ela apontou que está tentando melhorar em todas as esferas da vida: "Estou buscado melhorar em todos os aspectos. Me vejo esperançosa e determinada, com vontade de ajustar as minhas falhas, até mesmo entender o quadro do Marcelo. Se tenho alguma angústia, não preciso conviver com ela. Eu preciso tratá-la".

Após ter uma fala sobre a maternidade problematizada no BBB, ressaltou: "Essa fala foi muito clara de exaustão. Acredito que muitas mães já viveram a minha dor também. E aí essa expressão é muito figurativa, mostra o ápice do cansaço, do estresse. Nunca vai ser sobre botar seus filhos em risco e, sim, sobre 'não aguento mais essa situação'".

Fernanda ainda mostrou seu incômodo com a repercussão negativa: "Engraçado que as partes boas ninguém comenta. Logo depois dessa frase, falei 'aí você vê um sorrisinho de uma criança e quebra tudo, depois você recebe uma cartinha do seu filho com um desenho e você acha que é a coisa mais linda do mundo'. Tudo na vida sempre vai ter o momento do amor e também da dor".

