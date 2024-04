Quem é Denis Pinhoti? Affair de Alane foi exposto no pós-BBB

No Bate-Papo BBB de domingo (14), Alane declarou que era apaixonada por Denis Pinhoti e que levou um anel do cantor para dentro do reality.

"Ela deu pistas do romance em seu aniversário, quando conversou sobre o anel", comentou Chico Barney no Central Splash de ontem (15). "No mesmo dia, ele postou um vídeo jogando altinha com Alane".