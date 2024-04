Dieguinho: Alane tem potencial para virar a nova Grazi Massafera da Globo

Alane, 25, mal deixou o BBB 24 e já parece destinada a fazer sucesso na Globo. O desempenho dela no quadro do Bate-Papo BBB, em que os eliminados têm direito a 30 segundos para 'convencer' a emissora a contratá-los, foi muito elogiado em redes sociais como o X (antigo Twitter).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, defende que é questão de tempo para a bailarina paraense ganhar seu primeiro crachá do plim-plim. "A Alane vai ser contratada pela Globo. Digo isso com base na determinação que essa menina tem. Ela tem uma cobrança consigo muito grande, mas é um talento impressionante."