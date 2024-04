Wanessa Camargo muda visual para final do BBB 24; veja o antes e depois

Na rede social, apontou: "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!".

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24. A famosa foi desclassificada após dar um tapa no pé de Davi, seu maior adversário no jogo. Apesar da expulsão, ela participará da final do programa, que acontecerá nesta terça-feira (16).

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER