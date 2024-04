BBB 24: Quartos Magia e Gnomo são reabertos para Top 3

Ao entrar no quarto em que costumava dormir, Davi comemorou. "Esse é o quarto da lembrança", disse o baiano. "Essa era minha cama, onde eu dormia todos os dias, onde eu chorava, onde eu ficava alegre, ficava pensativo. É um quarto que me traz muitas lembranças boas, onde eu consegui arranjar uma cama nesse jogo e fiquei aqui até uma parte. Depois, tive que ir lá para o Fada ficar com o Matteus, meu amigo. Consegui chegar na Final".

Isabelle também gravou conteúdos lembrando a época em que dormia no quarto. "Vivemos muitas coisas juntos aqui. Muitas conversas, alegrias, lágrimas. A nossa amizade se fortaleceu muito aqui dentro, a gente vinha para cá conversar, né, Davi? E esse quarto tem história para contar. Tem segredos e histórias", disse.

