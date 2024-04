Qual foi a reação das regiões com a notícia dos finalistas do BBB 24?

Assim como os participantes, algumas regiões se mostraram eufóricas com a definição dos finalistas do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O Boi Garantido repostou a reação da cidade Garantido com a ida de Isabelle para a final. No X (antigo Twitter), mostrou que a região do Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins, no Amazonas, celebrou a notícia com pulos e gritos. O programa foi exibido em um telão.