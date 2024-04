Surpresa com rival e recado de affair: o que Alane disse após sair do BBB

A paraense relembrou o quase affair com Nizam e seu desmaio: "Ele falou essas coisas, de que 'vai fazer uma cagada', aí já pensei em Paredão logo no início. Estava muito nervosa mesmo. Eu lembro da imagem dele na minha frente, tudo ficando escuro".

A bailarina ainda se surpreendeu com seu comentário sobre Isabelle. A produção exibiu um VAR de Alane falando mal da manauara e ela se justificou: "Eu tenho que rever, realmente falei isso. Não lembrava, juro por Deus que não lembrava de ter falado isso".

Alane reviu a treta com Fernanda e reagiu aos elogios da rival após sua eliminação: "Me estressou muito isso, do fundo do meu coração, porque tenho questões com meu corpo desde que era criança (...). Fernanda é uma pessoa que... eu falaria com ela".

No Bate-Papo, ficou em choque com o recado de seu affair, o cantor Denis Pinhoti: "Eu amo viver histórias de amor, me apaixonei pelo Denis um mês antes de entrar no programa, e contei para ele que ia entrar aqui e estava apaixonada (...). Denis, obrigada por todo o seu carinho. Espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca".

Beatriz também gravou um vídeo à aliada do jogo. A vendedora declarou: "Eita, Alane, danada. Que saudade de você. Eu te amo, minha grande amiga, irmã que o BBB me deu. Tem muita coisa incrível te esperando. Não fique triste, força, fé. Você vai ver, muita gente te ama. Você brilhou muito lá dentro e, agora, vai brilhar aqui". Alane respondeu: "A Bia sempre foi um sinônimo de força para mim lá dentro. Acho que o maior presente do BBB que ganhei foi a Bia".

Alane ficou aliviada ao ver que foi a menos votada nos Paredões para sair: "Caramba, por muito pouquinho não fiquei. Estou menos pior agora (...). É uma vitória saber que as pessoas realmente tentaram fazer eu ficar".