Fernanda sobre depressão antes do BBB: 'Não era boa em ajudar a mim mesma'

Na segunda relação, com o nascimento da filha, também enfrentou desafios: "Não consegui trabalhar e pensei: 'como vai ser minha vida cuidando de dois filhos sem dinheiro?'. Porque meu [então] marido não era uma pessoa que ia dar dinheiro para a esposa administrar. Fiquei para baixo, não tinha ânimo para nada. Me vi no sofá estática, com uma criança rodando [Marcelo fazia movimentos repetitivos] e um bebê chorando".

Fernanda detalhou sobre sua depressão e que não conseguia se ajudar: "Fui afundando no poço. Um dia levantei do sofá e reagi. Depois, quando comecei a dar aulas, minhas alunas também tinham depressão e eu as ajudei. Eu era muito boa em ajudar as pessoas, mas não era boa em ajudar a mim mesma".

Com o fim do BBB, a confeiteira aponta novos alicerces: "Ainda tenho muita carência em algumas questões. Mas, pelo volume de carinho que estou recebendo das pessoas, acho que elas não vão deixar [que ela tenha uma recaída]. Não estou sozinha, não captei fã, e sim empatia e amigos. Ninguém vai me deixar chegar naquele lugar de novo. Estou muito tranquila em relação a isso".

