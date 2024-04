'No Rancho Fundo': tudo sobre a nova novela das seis da Globo

Alejandro Claveaux é Jordão Nicácio em "No Rancho Fundo" Imagem: Globo/Estevam Avellar

Personagens de "Mar do Sertão", como Deodora (Débora Bloch) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues), voltarão em "No Rancho Fundo". Alejandro Claveaux fará parte deste núcleo da novela no papel do garimpeiro Jordão Nicácio. Ele é guarda-costas e pau-mandado da vilã Deodora (Debora Bloch). Perigoso, egresso do submundo, é capaz de tudo por ela. Bonito, sua beleza promete derreter corações na história.